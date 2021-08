Francesco Guidotti ad Andrea Dovizioso: “Chi te lo fa fare?”

Francesco Guidotti fa un primo bilancio del week-end di Silverstone e commenta il ritorno di Andrea Dovizioso in classe regina con i colori Yamaha.

Jorge Martin, reduce dalla vittoria e dal podio nel doppio round austriaco, ha conquistato l’accesso diretto alla Q2. Invece Johann Zarco l’ha mancata per un soffio e quindi dovrà passare per la Q2. Il team manager Francesco Guidotti ha parlato al termine delle FP3 per fare un bilancio generale della sua squadra. “La sensazione è la conferma della MotoGP dell’ultimo periodo. Tanti piloti, tante modo diverse ad un livello altissimo e Silverstone lo sta confermando. Non ci sono più moto o piloti di materasso, si comincia da un foglio bianco. E’ il bello per chi guarda, un po’ meno per noi (scherza, ndr). Abbiamo un Zarco più in difficoltà, è da qualche gara che non riusciamo a dargli la moto che vorrebbe. Jorge Martin è in piena forma, Jack ha fatto vedere che le gare in Austria sono state una brutta parentesi. Pecco Bagnaia è molto consistente”.

In molti si congratulano con Pramac per aver scommesso su Jorge Martin e avergli affidato subito una moto ufficiale. Una scelta che finora si sta rivelando azzeccata e vincente. “Nel 2018 è campione del mondo, nel 2019 ha sofferto una situazione tecnica con KTM in Moto2 disastrosa – ha ricordato Guidotti a Sky Sport MotoGP -. Appena si è risolta, ha conquistato subito un podio, quindi ha dato forti capacità di adattamento alla categoria… L’azzardo è sempre dietro l’angolo, ma cerchi di basarti sui dati concreti, ma ovviamente ti può sempre andare male. Fino a quando non provi non sai se hai fatto la scelta giusta”.

Se da un lato Jorge Martin è in forte crescita, Johann Zarco invece sembra in lieve difficoltà dopo la pausa estiva. “Zarco ha una guida più fluida e lineare, deve usare poco forza. Invece la Ducati stessa richiede una guida più violenta. Anche Pecco ha dovuto trovare un equilibrio, quindi è solo una questione di tempo”. Una vecchia conoscenza della Ducati, Andrea Dovizioso, sta per tornare in pista ma con Yamaha… “Lo vedo bene, ma non so chi glielo faccia fare. Un anno fermo può sembrare poco, ma può essere davvero molto – ha concluso Francesco Guidotti -. Rimettersi in discussione un’altra volta secondo me è un bell’impegno”.