Doppio ko per la Ferrari in Belgio. Leclerc: “Abbiamo sbagliato”

La Ferrari fa flop a Spa. Nelle qualifiche la Scuderia manca il piazzamento tra i dieci e i driver non mascherano la delusione.

Ancora una volta la Ferrari si è fatta trovare impreparata. Come spesso accade quando le condizioni meteo e della pista sono critiche il box rosso in Belgio è andato in crisi. Dunque, manco a dirlo, entrambi i piloti sono stati eliminati al Q2, non senza qualche manifestazione nervosa da parte. Giustamente, aggiungiamo noi.

In particolare Charles Leclerc, undicesimo alla bandiera a scacchi della seconda fase, non si è trattenuto dal manifestare il proprio disappunto via radio, mentre rientrava in pit lane e poi a caldo davanti alle telecamere.

“Sapevo di poter andare in Q3”, ha affermato rendendo merito ai meccanici per il grande lavoro fatto nella serata di ieri a fronte del suo incidente nelle battute conclusive dell’FP1. “Abbiamo provato a ribaltare la situazione, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo sostituito le intermedie troppo in anticipo e alla fine ci ha penalizzato”.

La rabbia per la top 10 persa oggi non ha però fatto scemare le motivazioni e le speranze per la corsa di domani. “Con tracciato asciutto potremmo andare bene”, ha analizzato affidandosi alla sorte. “Speriamo solo di essere più fortunati rispetto alla prima parte di stagione”.

Altrettanto contrariato Carlos Sainz che domenica si troverà a scattare addirittura 13°. “Non so spiegare cosa sia accaduto”, ha confidato perplesso. “Non trovavo grip con la pioggia. E’ stata una giornata difficile. Dovremo capire il motivo di questi problemi e trovare una soluzione in caso di bagnato. Il rischio è di rimanere fuori dalla zona punti. Comunque sono sicuro che il team lavorerà per aiutarci. Anche le sensazioni con le full wet non erano per niente buone”, ha chiosato affranto lo spagnolo.

Chiara Rainis