Alex Rins risponde ad Aleix Espargarò: “Se si considera tra i primi 3…”

Dopo il venerdì di Silverstone Aleix Espargarò si è considerato fra i migliori tre della MotoGP. Ecco la risposta di Alex Rins.

Alex Rins ha iniziato il Gran Premio di Silverstone in nona posizione. Qui ha trionfato nel 2019 e lo spagnolo della Suzuki vuole riprovarci per cacciare i fantasmi di questa stagione iniziata un po’ in sordina. Ancora non riesce a lottare regolarmente per le prime posizioni, come ha fatto alla fine della scorsa stagione, ma in questo fine settimana ha una grande occasione, su un tracciato dove la GSX-RR può dire la sua.

Ma le temperature basse hanno messo in difficoltà un po’ tutti i piloti nella giornata di venerdì. “ È andata bene, da meno a più, abituarsi a questo ambiente freddo, cosa non facile con la MotoGP. Ci è mancato un po’ sul giro più veloce, abbiamo montato la gomma posteriore morbida preriscaldata e non è andata molto bene”, ha dichiarato Alex Rins dopo le FP2. L’obiettivo in Inghilterra è però chiaro: “Ovviamente diamo il massimo, abbiamo cercato di mostrare il potenziale per diverse gare e non ha funzionato per noi. È un circuito che mi piace, abbiamo corso bene oggi e faremo di tutto per il resto del weekend”.

Una battuta su Aleix

Nella giornata di ieri Aleix Espargarò, in un incontro con i media, si è considerato tra i tre migliori piloti della classe regina, anche se fino ad oggi i risultati e la moto non gli danno ragione. Parole che Alex Rins ha commentato con diplomazia e non senza un pizzico di ironia… “Non ho nessuna classifica nella mia testa. Quello che dico è che se Aleix si considera uno dei tre migliori piloti della MotoGP, lo rispetto. Mi considero un buon pilota ma non lo dimostro per le circostanze, non mi sto consolidando – ha detto lo spagnolo della Suzuki -. Sono un pilota veloce ma per un motivo o per l’altro non sto ottenendo i risultati che vorremmo e possiamo fare. Cercheremo di ribaltare la situazione e cercare di tornare sul podio”.

Se proprio dovesse tracciare una classifica ideale, Alex Rins sembra avere le idee chiare: “Per me i tre migliori piloti in questo momento possono essere Fabio Quartararo, che ha dimostrato di aver fatto un grande passo avanti; un buon pilota potrebbe essere anche Joan Mir, che sta dimostrando la stessa perseveranza che aveva l’anno scorso; e il terzo pilota per me è difficile da dire, ma direi Jorge Martín, è lui la rivelazione della stagione”.