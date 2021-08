MotoGP Gran Bretagna, prove libere 1: i tempi. Marc Marquez a terra

Si apre a Silverstone il weekend di gara del Gran Premio di Gran Bretagna, con la prima sessione di prove libere del venerdì

Il weekend di gara del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone si apre con una prima sessione di prove libere nel segno di Marc Marquez. Il Cabroncito fa tutto da solo: prima domina il turno con dei tempi di tutto rispetto e un ritmo martellante (al di sotto del muro dei 2:01), segno che sembra tenere a bada i suoi guai fisici su questo tracciato.

Poi, però, finisce nel peggiore dei modi: tornato in pista nei minuti finali, è scivolato in uscita dalla curva 2, per colpa della chiusura dell’anteriore e ha letteralmente distrutto la sua Honda, pur senza riportare, per fortuna, alcuna conseguenza. La sua caduta ha costretto i commissari ad esporre la bandiera rossa, per ripulire le chiazze d’olio sul circuito, ritardando così la conclusione delle prove mattutine.

Quattro Honda nei primi dieci

Resta comunque dell’otto volte campione del mondo il miglior tempo: 2:00.941, davanti alla Aprilia di Aleix Espargarò (secondo ad oltre due decimi) e alla Yamaha di Fabio Quartararo (terzo). Seguono in classifica la Honda di Pol Espargarò (quarto), la prima delle Ducati, quella di Jack Miller (quinto) e l’altra Honda di Takaaki Nakagami (sesto).

Solo settima la Suzuki con Alex Rins, mentre a completare le prime dieci posizioni sono le Ducati di Pecco Bagnaia (ottavo) e Johann Zarco (nono) e ancora una Honda, quella di Alex Marquez (decimo). La MotoGP torna in pista oggi pomeriggio alle 15:10 per la seconda sessione di prove libere.

MotoGP Gran Bretagna, la classifica delle prime prove libere