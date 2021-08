MotoGP Silverstone, Bagnaia: “Quartararo e Marquez non preoccupano”

Bagnaia in grande fiducia per il weekend MotoGP a Silverstone. Anche Miller è ottimista dopo le prove libere di oggi in Gran Bretagna.

È stato un buon inizio di weekend per Ducati a Silverstone. Il team ufficiale ha piazzato Jack Miller al secondo posto e Francesco Bagnaia al sesto, mentre Jorge Martin del team satellite Pramac è terzo nella classifica assoluta dei tempi delle prove libere.

L’obiettivo è battere Fabio Quartararo, primo oggi e ovviamente serio candidato per pole position e vittoria in gara. Il pilota della Yamaha ha una caviglia slogata per la caduta in FP2, però può correre e rappresenta il riferimento a Silverstone. In Ducati c’è fiducia di riuscire a sconfiggere il francese in questo fine settimana in Gran Bretagna.

Bagnaia e Miller dopo le prove libere MotoGP

Miller è molto soddisfatto del livello mostrato oggi a Silverstone ed evidenzia che la Ducati Desmosedici GP è una moto capace ormai di adattarsi ovunque: «Rispetto al 2019, le condizioni dell’asfalto sono migliorate molto e questo è positivo anche in ottica di consumo delle gomme. Il mio feeling con la moto è migliorato parecchio e ciò evidenzia anche come la Desmosedici GP abbia fatto davvero grandi passi in avanti negli ultimi anni! Abbiamo davvero una moto fantastica, siamo sempre competitivi su ogni tracciato. Ora continueremo a lavorare sodo per cercare di migliorare ancora domani».

Anche Bagnaia è felice e ha grande fiducia per il proseguimento del GP di Gran Bretagna, non si preoccupa troppo degli avversari: «Sono davvero contento del lavoro che abbiamo svolto in questa prima giornata. Nella FP1 avevo sofferto un po’ la mancanza di grip, ma nel pomeriggio siamo riusciti a migliorare molto compiendo un importante passo in avanti con la moto. Oggi pomeriggio faceva particolarmente freddo e questo ha reso difficile compiere un time attack, perciò ho preferito non prendere troppi rischi. In ogni caso siamo sesti e questo è un segnale che stiamo facendo un ottimo lavoro. Quartararo e Márquez sono stati più veloci quest’oggi, ma non sono preoccupato. Sono convinto che domani saremo in grado di fare anche noi un altro grande passo in avanti».