Archiviata la pausa estiva, la F1 è ripartita dal Belgio con la prima sessione di prove libere.

Terminate le vacanze il Circus è tornato ad accendere i motori sul tracciato di Spa-Francorchamps. Il meteo è il tipico delle Ardenne. Pioggia leggera in prima mattinata e al momento nuvole.

Rossa subito in azione con Sainz.

La McLaren di Lando Norris ferma il cronometro sull’150″191 con le gialle.

Testacoda per l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen alla curva 1. Medesimo errore per l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda in uscita di pit lane.

A metà turno grande movimento in vetta alla graduatoria. 1’49″324 per Sebastian Vettel su Aston Martin. Poco dopo è la McLaren di Daniel Ricciardo a passare al comando, poi è l’Alpha Tauri di Pierre Gasly ad andare in testa e di nuovo Seb. Quindi con un 1’48″087 l’Alpine del vincitore dell’Ungheria Esteban Ocon.

Il francese si migliora ulteriormente in 1’47″250 con gomme medie.

1’46″879 per Max Verstappen che inzia a farsi vedere con mescola hard, seguito a tre decimi dalla Ferrari di Carlos Sainz, con lo stesso compound.

Nuovo errore di Iceman. Bacio al muro in entrata di corsia box. Il finnico avvisa i suoi via radio della potenziale presenza di danni.

A 25′ dalla fine Verstappen è sull’1045″905 seguito dall’altra Red Bull di Sergio Perez e da Sainz. Ocon si mantiene in top 4 mentre in compagno di scuderia Fernando Alonso è solo 13° davanti ad Hamilton, staccato oltre 2″ dalla testa.

Balzo davanti a tutti per Valtteri Bottas con un 145″199. Finora la Mercedes si è nascosta. Il finnico è su soft, come gran parte dei piloti quando manca poco meno di un quarto d’ora dal termine.

Rischio per Ham che si è trovato incollato alla Williams di Nicholas Latifi che procedeva lenta. Il sette volte iridato è 16° a 10′ dalla bandiera.

Uscita sulla ghiaia per la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco stava spingendo essendo solo 15°.

Segnalate gocce di pioggia alla curva 1.

Paura anche per Bottas in ingresso di pit lane.

Bandiera a scacchi! Valtteri Bottas precede Max Verstappen e Pierre Gasly. Leclerc risale in quarta piazza a sei decimi, seguito da Sainz. Solo 18° Hamilton.