Vettel, che stoccata: “La coppa da restituire a Hamilton? Non so dove sia”

Vettel torna sulla squalifica subita in Ungheria e punge Hamilton che ha ereditato la sua seconda posizione.

E’ arrivato bello combattivo in Belgio Sebastian Vettel. Ancora infastidito dalla estromissione dalla classifica patita prima della pausa estiva a Budapest, quando dopo aver lottato e dato vita ad una bella gara conclusa in piazza d’onore ha appreso di aver perso tutto per un problema di quantitativo di benzina, il tedesco non si è trattenuto dall’esprimere il suo disappunto anche a distanza di tempo dall’evento.

“Il podio dell’Hungaroring è stato cancellato dai libri di storia, ma non dalla mia memoria, e penso che la squadra alla fine la veda allo stesso modo. Quello che ci fa più male sono i punti persi”, ha affermato da Spa ribadendo ciò che immediatamente era stato sostenuto dai vertici del team, ossia che non vi era stato alcun beneficio.

L’attacco alla Williams e l’ironia su Hamilton

A quanto pare, le analisi operate successivamente non hanno contribuito a chiarire il perché e il come sia stato possibile che sull’Aston Martin #5 non vi fosse quel litro di carburante utile ai delegati FIA per effettuare i loro controlli.

“Le squadre sono spietate e se c’è la possibilità di guadagnare un posto o un punto penalizzando un avversario agiscono per farlo”, ha aggiunto con un chiaro riferimento all’equipe di Grove che ha fatto fermare volontariamente i suoi appena tagliato il traguardo così da non correre il pericolo di squalifica.

E giusto per non farsi mancare nulla il quattro volte iridato ha sfoggiato il suo solito humor a proposito di Ham che, grazie alla penalizzazione, è avanzato di un posto. “Il trofeo da restituirgli? Non so dove sia. Di certo se cerca lo champagne non può trovarlo. Domenica sera era già finito!”.

Chiara Rainis