Mir e quella vittoria che manca da troppo tempo: “Ecco perché ci serve”

Joan Mir rincorre la seconda vittoria in MotoGP. Il pilota spagnolo ha bisogno di un risultato importante per rilanciarsi in chiave Mondiale.

Joan Mir sta disputando una buona stagione, ma dal campione del mondo in carica di MotoGP ci si aspetta sempre qualcosa di più. Il rider spagnolo durante questa stagione ha portato a casa qualche podio. Ora però il gap da Quartararo è diventato decisamente importante e pensare di confermarsi nuovamente campione diventa complicato.

Durante la conferenza stampa del giovedì Mir ha così dichiarato: “L’ultima gara in Austria penso che sia stata davvero un po’ folle. Specialmente la seconda è stata inaspettatamente difficile. Ora siamo qui, su un tracciato che ha visto Alex molto forte nel 2019. Sarà importante continuare a lottare con chi è più forte. Io continuerò a dare il massimo, sarà difficile perché è la prima volta che scendo qui”.

Mir non vede l’ora di scendere in pista a Silverstone

Il pilota spagnolo ha poi proseguito: “Penso che la cosa importante sia quella di ottenere la giusta sensazione sulla moto. Io non guido su questo tracciato dal 2018 e chiaramente sarà complicato nei primi giri. Io penso di essere in buona forma e spero di adeguarmi in fretta”.

In questa annata, a differenza del 2020, i valori sono stati più lineari e la proverbiale continuità di rendimento non è servita a molto sin qui per Mir. Proprio per questo nelle prossime settimane serviranno delle vittorie se vuole cominciare a rincorrere nuovamente il Mondiale.

Il rider iberico ha infine così concluso: “Credo che per noi è importante vincere gare, non per recuperare punti, ma per la fiducia. Ogni gara creerà maggiore pressione su Fabio e noi cercheremo di fare del nostro meglio, poi vedremo a fine stagione come andranno le cose”.

Antonio Russo