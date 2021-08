F1, novità dal Belgio: in arrivo un nuovo premio per i piloti

La FIA tenta l’ennesimo passo per rendere più accattivante il mondiale di F1. Ecco cosa accadrà dal round di Spa.

La F1 si affida ad un sito di criptovalute, ovvero Crypto.com, per lanciare il suo ultimo tentativo di rendere più combattuta la serie. Se nelle scorse settimane non erano mancate le polemiche relative proprio a tale partnership, partita da tempo, ma in sordina, ora il tutto potrebbe passare in secondo piano visto che sarà proprio il portale web a supportare economicamente un nuovo riconoscimento per i protagonisti del Circus.

A partire da questo weekend in Belgio, oltre al solito premio DHL per il giro veloce, verrà consegnato anche quello per la manovra di sorpasso più ardita. Il coraggio, dunque, tornerà al centro della scena. Uno sprone, per gli attori del mondiale a non demordere e a mostrare le proprie abilità al volante.

Le sorprese però non sono finite. Stando a quanto riportato dalla nota ufficiale, durante i gran premi verranno introdotte delle grafiche inedite segnalanti le possibilità di sorpasso e le potenziali mosse in modo che i tifosi possano seguire le progressioni e le azioni.

L’idea di base sembra interessante. Vedremo se la regia internazionale saprà portare a termine il compito. In numerose occasioni, durante questa prima parte di stagione, si è fatta scappare passaggi chiave delle corse, scatenando perplessità e domande, sia da parte del paddock, sia dei fan, sulla capacità di leggere gli eventi.

Sempre stando alle spiegazioni federali chi verrà premiato sarà un corridore da centro gruppo piuttosto che i soliti noti da pole position e vittorie. Infatti, apparentemente in vetta alla classifica dei più aggressivi ci sarebbe Sebastian Vettel, 12° della generale con 30 punti.

Dunque, da Spa al termine di ogni manifestazione verrà consegnato un ulteriore trofeo, mentre non dovrebbero essere contemplati bonus in termini di punteggio.

Chiara Rainis