MotoGP, Marc Marquez: “A Silverstone sarà diverso”

Nuova sfida per le Honda di Marc Marquez e Pol Espargarò. A Silverstone si continua a lavorare sull’evoluzione della RC213V.

Marc Marquez e Pol Espargaro si preparano per il 12esimo round stagionale del campionato MotoGP che si terrà a Silverstone. Il campione di Cervera ha mancato la vittoria in Austria agli ultimi giri a causa della pioggia e del flag to flag che lo ha fatto scivolare in 15esima posizione. E anche nel week-end inglese il meteo potrebbe essere il protagonista a sorpresa.

Marc Marquez non è ancora in condizioni fisiche ottimali, nell’ultimo round ha dovuto assumere antidolorifici. Ma si sente pronto a rincorrere il podio anche in circostanze poco favorevoli, sia sul bagnato che sull’asciutto. E ritorna su una pista che mancava in calendario da due anni. “Sarà fantastico rivedere i tifosi britannici dopo un anno di assenza. Correre in Austria con i tifosi sugli spalti è stato piacevole, quindi non vedo l’ora di farlo di nuovo in Inghilterra! Questo fine settimana è di nuovo dedicato a lavorare per migliorare e vedere cosa è possibile ottenere domenica. La scorsa gara avevamo la velocità e siamo stati in grado di combattere, ma Silverstone è un circuito molto diverso, e molti possono essere forti lì”.

Dall’altra parte del garage del Repsol Honda Team, Pol Espargarò arriva nel Regno Unito dopo la 16esima piazza di due settimane fa. Non ha ancora instaurato un feeling ottimale con la RC213V, ma Silverstone potrebbe essere una pista a lui molto congeniale. Qui nel 2012 ha ottenuto la sua prima pole position nella classe Moto2. “Vediamo cosa ci può portare questo fine settimana a Silverstone. È un circuito lungo, che è molto diverso da dove siamo appena stati. In primo luogo, abbiamo bisogno di capire come la moto funziona e poi fare il nostro piano per il fine settimana, ma l’obiettivo è quello di migliorare e cercare di risolvere i problemi che abbiamo avuto in Austria”.