Luca Marini: “A Silverstone avrò una motivazione extra”

Luca Marini arriva a Silverstone dopo il 5° posto in Austria. Per il rookie sarà un’occasione per provare subito a ripetersi.

Luca Marini approda a Silverstone dopo il quinto posto al Red Bull Ring, al termine di una gara pazzesca conclusa sul bagnato. Per il rookie dello Sky VR46 Avintia è il miglior risultato stagionale e la fame vien mangiando. In Inghilterra proverà a raccogliere un altro buon risultato, ma l’impresa non sarà facile. Il GP di Gran Bretagna mancava dal calendario del Motomondiale da quasi 2 anni e girerà per la prima volta con la Ducati Desmosedici.

L’obiettivo di Luca Marini è chiudere in zona punti e provare ad accedere alla Q2, quando mancano sei Gran Premi alla fine della stagione. “Silverstone è una pista complicata e completa. Non so come si adatterà la nostra Ducati lì, non abbiamo dati da cui partire – ha spiegato il fratello di Valentino Rossi -. Sarà più difficile rispetto all’Austria, ma veniamo da due buoni weekend e questa sarà una motivazione extra a fare bene. Il meteo è spesso incerto, ma abbiamo dimostrato di essere veloci anche in queste condizioni”.

Il tracciato austriaco era già sulla carta favorevole alla Ducati, viceversa quello britannico, anche se i lunghi rettilinei e le brusche frenate potrebbero essere di aiuto alla Rossa di Borgo Panigale. “Il meteo è sempre complicato, ma Luca arriva da un bel risultato in Austria sul bagnato – ha sentenziato il team manager Ruben Xaus -. È carico e questa Top5 sarà una motivazione extra per affrontare al meglio e con più fiducia per la seconda metà della stagione. È un tracciato senza dislivello, quindi in frenata, per tenere la linea, è importante trovare un set up perfetto”.

