MotoGP, Pecco Bagnaia rende onore a Fabio Quartararo

Pecco Bagnaia insegue Fabio Quartararo in classifica con un distacco di 47 punti. Il pilota Ducati riconosce i meriti del francese.

Sono 47 i punti che separano Pecco Bagnaia dal leader di classifica Fabio Quartararo. A pesare psicologicamente è forse la mancanza della prima vittoria per il pilota piemontese della Ducati, mentre l’alfiere francese della Yamaha ha vinto sette volte dal 2020 ad oggi ed è l’unico pilota della classe MotoGP ad essere sempre arrivato a punti nel 2021, nonostante i problemi di sindrome compartimentale a Jerez e lo strano guasto alla tuta in Catalunya.

Nell’ultima gara flag to flag in Austria però Pecco Bagnaia ha saputo sfruttare la situazione straordinaria cambiando moto in anticipo e chiudendo al secondo posto alle spalle di Brad Binder. Ma secondo l’asso della Ducati non è cambiato molto in termini di corsa al titolo iridato. “47 punti sono ancora tanti… Un’altra gara come quella di Spielberg ci aiuterebbe”, ha scherzato il campione del mondo Moto2 2018.

Una difficile rincorsa

Di questo passo sarà però difficile colmare il divario di 47 punti nelle sei gare che mancano alla fine del campionato. Pecco Bagnaia non può che complimentarsi con l’avversario per quanto fatto finora. “Fabio è fortissimo, ha fatto una stagione incredibile. Non è facile con una Yamaha che ha faticato un po’ di più per essere davanti su una pista come Spielberg. Merita i suoi punti in questo momento”.

Nel 2021 Fabio Quartararo ha ottenuto già quattro successi, l’ultimo ad Assen prima della pausa estiva. Nessuno meglio di lui… “So che siamo vicini alla nostra prima vittoria. La vittoria arriverà. Lo voglio, lo vuole anche la squadra e ce lo meritiamo per il lavoro che facciamo”, ha detto Pecco Bagnaia dopo il doppio round austriaco. “Questo risultato, non solo per il piazzamento in sé, ma anche per il weekend che abbiamo portato a termine, ci dà molta fiducia per le prossime gare. Non sarà facile perché Silverstone è una pista dove Yamaha e Suzuki possono fare la differenza. Ma quest’anno abbiamo già fatto grandi cose su alcune delle piste dove abbiamo faticato. Penso che questa motivazione in più ci dia il potenziale per vincere”.