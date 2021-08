MotoGP Gran Bretagna: programma e orari tv libere, qualifiche e gara

Dopo il GP d’Austria, la MotoGP vola a Silverstone per il GP di Gran Bretagna. Questi gli orari del weekend inglese

Dopo il doppio appuntamento in terra austriaca, il Motomondiale continua la sua lunga marcia e arriva a Silverstone per il GP di Gran Bretagna. Un appuntamento che torna in calendario dopo un anno di assenza a causa dell’emergenza Covid-19.

Silverstone, l’esordio nel ’74

A Silverstone il Motomondiale ci è arrivato relativamente da poco tempo. La prima gara motociclistica sul circuito inglese infatti risale al 1974. Dal 1977, invece, questa tappa del Motomondiale ha di fatto sostituito il Tourist Trophy. A Silverstone la MotoGP, però, è arrivata solo nel 2002.

Dal 1987 al 2009 il Gran Premio motociclistico della Gran Bretagna è stato disputato sul circuito di Donington, ma a partire dal 2010 la gara è poi tornata a Silverstone. Uniche assenze in calendario lo scorso anno e nel 2018, quando il circuito venne completamente riasfaltato ma i risultati ottenuti non trovarono l’approvazione dei piloti, né di quelli della Formula 1, né di quelli della MotoGP, con la gara che venne annullata per lo scarso drenaggio dell’asfalto che avrebbe reso la gara troppo pericolosa con la pioggia.

La classifica della MotoGP in Gran Bretagna vede al primo posto, neanche a dirlo, Valentino Rossi con ben 8 vittorie totali, delle quali 6 in questa categoria, 1 nella classe 250 e l’ultima nella classe 125. Alle sue spalle Casey Stoner e Jorge Lorenzo, entrambi a quota 3 vittorie, seguiti da Andrea Dovizioso, fermo a 2. L’ultima gara nel 2019 vide il trionfo al fotofinish di Alex Rins, che beffò sulla linea del traguardo Marc Marquez.

Il programma del GP di Gran Bretagna

Il GP di Gran Bretagna, prove libere del venerdì e del sabato, qualifiche e gara saranno trasmesse in TV da Sky Sport e DAZN, con differita invece in chiaro su TV8. Ecco gli orari della MotoGP.

Venerdì 27 agosto

FP1 – ore 09:55

FP2 – ore 14:10

Sabato 28 agosto

FP3 – ore 09:55

QUALIFICHE – ore 13:30

Domenica 29 agosto

GARA – ore 14:00

