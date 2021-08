Ultima stagione per Valentino Rossi poi dirà addio alle corse. Ma non è escluso che lo rivedremo in pista con un prototipo Ducati…

Valentino Rossi chiuderà la sua lunga e gloriosa carriera nell’ultimo GP di Valencia. Poi si dedicherà alle corse automobilistiche e alla vita da genitore, visto che tra alcuni mesi nascerà la sua primogenita. Ma non è da escludere che un giorno lo rivedremo in pista in veste di wild card, ipotesi che lo stesso campione di Tavullia prende in considerazione.

Infatti potrebbe pensare di fare dei test per il suo team VR46 il prossimo anno, già a cominciare dal prossimo anno, oppure partecipare persino ad un Gran Premio, come fatto in Austria da Dani Pedrosa, rimessosi in gioco dopo un lungo periodo di test privati in sella alla KTM RC16. Dopo il Gran Premio d’Austria Valentino Rossi ha discusso di questa possibilità per il futuro prossimo. “Ma perché no? Mi mancherà guidare una MotoGP. Magari si presenterà l’occasione. Allora perché no? Ma in questo momento non ci sono piani”.

Un ritorno “a gettoni”

Dani Pedrosa è stato subito competitivo al suo ritorno dopo due anni e mezzo di pausa dalle corse. Cal Crutchlow un po’ meno dopo alcuni mesi dall’addio al mondo delle corse. “Una cosa è guidare una MotoGP per un test o in una giornata privata. Una gara come quella di Dani o Cal è tutta un’altra storia. Un weekend di gara completo è molto più difficile”.

Il nove volte campione del mondo pensa ad un suo possibile ritorno a “gettoni”, un modo per continuarsi a divertire e riassaporare l’adrenalina della classe regina anche negli anni a venire, visto che il regolamento consente di scendere in pista fino all’età di 50 anni. “Se lo facessi, lo farei su una pista che va bene per me – ha precisato Valentino Rossi -. Sarebbe il Mugello, Misano, Barcellona o Assen, per esempio”.