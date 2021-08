Superbike Navarra, classifica Superpole race: Scott Redding cala il tris

Conclusa la Superpole race della domenica mattina nel weekend di Navarra del Mondiale Superbike: trionfa ancora Scott Redding su Ducati

Terza vittoria consecutiva per la Ducati di Scott Redding. Il britannico si ripete e, dopo essersi imposto nella gara-1 del sabato, riesce ad issarsi davanti a tutti anche alla domenica mattina a Navarra, nel corso della Superpole race.

Il ducatista è riuscito a scattare meglio del poleman Jonathan Rea e a strappare subito il comando, respingendo con efficacia anche il tentativo di contrattacco del portacolori della Kawasaki all’interno di curva 2.

Redding vince il duello con Rea

Il duello si è protratto anche nei minuti successivi: il campione del mondo in carica è rimasto francobollato ai tubi di scarico della Panigale, finché ha tentato l’assalto decisivo nel corso della curva 9, al secondo giro. Ma anche stavolta Redding non si è fatto trovare impreparato: è uscito meglio dalla piega finale della tornata e si è ripreso il comando delle operazioni.

Di lì in poi Scott è andato in fuga, fino a conquistare quasi un secondo di vantaggio. Rea ha ridotto il suo divario nei giri finali, ma non abbastanza da andare a riprendersi la vittoria. Alle spalle del duo di testa si è piazzato Toprak Razgatlioglu, su Yamaha, autore di una straordinaria partenza dall’ottavo posto in griglia.

Quarto il suo compagno di squadra, il nostro Andrea Locatelli, che ha prevalso nel duello ai piedi del podio con la Kawasaki di Alex Lowes. Completano le prime dieci posizioni Tom Sykes, sesto su Bmw, Chaz Davies, settimo sulla Ducati clienti, Michael van der Mark, ottavo su Bmw, Garrett Gerloff, nono su Yamaha, e Alvaro Bautista, decimo su Honda.

Superbike Navarra, la classifica della Superpole race