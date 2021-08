Ducati sfida Quartararo: “Faremo del nostro meglio”

Paolo Ciabatti soddisfatto delle prestazioni dei quattro piloti Ducati con moto factory. Ma Fabio Quartararo sembra avviarsi verso il titolo…

La classifica MotoGP vede tre Ducati in top-5, con Fabio Quartararo leader a +47 punti sul diretto inseguitore Pecco Bagnaia. La casa emiliana conferma di essere competitiva, ma pare manchi ancora un pilota di punta capace di contrastare costantemente la Yamaha del francese. Eppure i risultati non mancano, bisogna persistere su questa scia. E in arrivo nelle zone alte di classifica c’è anche Jorge Martin, sul cui bilancio punti pesa l’infortunio di Portimao che lo ha tenuto out per quattro gare.

Ci sono ancora sette gare da disputare e Fabio Quartararo rischia di blindare la sua leadership, con la sua capacità di salire sul podio in ogni circostanza. “Stiamo facendo del nostro meglio”, ha dichiarato il Direttore Sportivo Paolo Ciabatti in un’intervista a Speedweek.com. Il costruttore italiano è attualmente primo nella classifica costruttori dopo aver vinto nel 2020 nella stessa categoria.

Una sfida difficile

La Ducati è attualmente in testa al campionato costruttori, già vinto dagli italiani nel 2020 perché alla Yamaha sono stati sottratti 50 punti a causa delle valvole illegali. Inoltre sul doppio round austriaco ha pesato l’assenza di Pecco nella stagione scorsa dopo l’infortunio di Brno. Ma resta ancora tanto ottimismo in vista del finale di campionato. “Saremo forti con tutti e quattro i piloti. Abbiamo molta fiducia in Pecco e Jack, e c’è da aspettarsi anche Martin e Zarco. Possiamo giocarci le nostre carte vincenti e ovviamente speriamo di poter piazzare più moto possibili davanti a Quartararo”.

Guai però a farsi illusioni, Fabio e la Yamaha sembrano un binomio vincente per quest’anno. “Nel 2021 Fabio è stato in prima fila dieci volte in undici gare. È molto coerente. È stato anche veloce a Spielberg, anche in qualifica. È sicuramente il nostro avversario più duro… D’ora in poi dovremo cercare di ridurre il gap”.