Dani Pedrosa, altra wild card in MotoGP? Arriva l’indizio eloquente

Pedrosa dovrebbe tornare a gareggiare in MotoGP con la KTM per un altro gran premio, dopo aver già affrontato quello di Stiria.

La presenza nel Gran Premio di Stiria potrebbe non essere stata l’unica di Daniel Pedrosa nel campionato MotoGP 2021. È concreta la possibilità di rivederlo nuovamente in gara da wild card.

Il collaudatore KTM, ritiratosi dalle corse a fine 2018 dopo tanti anni in Honda, potrebbe rimettersi nuovamente in gioco. Infatti, risulta iscritto nella lista delle wild card che prenderanno parte al prossimo GP di Misano il 17-19 settembre. Come lui, anche i tester Michele Pirro della Ducati e Stefan Bradl della Honda.

I tre saranno sulla pista romagnola anche il 31 agosto e il 1° settembre per un test al quale ci sarà anche l’Aprilia. In teoria con Andrea Dovizioso, ma non è escluso che ci possa essere Maverick Vinales in sella alla RS-GP. Lo spagnolo, fresco di risoluzione contrattuale con Yamaha, potrebbe fare il suo debutto sulla moto di Noale in previsione di un futuro impiego in gara (ad Aragon o proprio Misano). Massimo Rivola lo vorrebbe a correre con il team già nel 2021.

Tornando a Pedrosa, in Stiria aveva mostrato una buona velocità e chiuso la gara con un decimo posto di tutto rispetto. Vero che conosce molto bene la RC16 e il Red Bull Ring, però non gareggiava da diversi anni. Probabilmente lo rivedremo in azione a Misano e sarà interessante vedere a che livello sarà su una pista diversa da quella di Spielberg.