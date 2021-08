“Vinceremo solo dal 2024”. La previsione che non lascia speranze

Da qui al 2024 la F1 regalerà uno spettacolo già noto. Secondo uno dei protagonisti Mercedes e Red Bull continueranno a comandare.

Alla faccia delle novità tecniche in vigore dalla prossima stagione il Circus si appresta a vivere ancora alcune stagioni senza grossi scossoni, con Mercedes e Red Bull davanti a tutti con un certo vantaggio, e le altre squadre ad inseguire. Di questo ne è convinto Daniel Ricciardo che, malgrado la sua McLaren abbia acquisito competitività ha addirittura posticipato al 2024 la possibilità di aggiudicarsi dei GP.

“Il team è in grande crescita, ma per ora ci sono alcuni ostacoli che ci rallentano e che non ci permetteranno di lottare per il titolo nel 2022 e forse ancora per un altro paio d’anni. Ad esempio, non è pronta la galleria del vento”, ha analizzato l’australiano confrontandosi con Motorsport.com.

Woking ultima tappa nel Circus per il #3?

Consapevole di dover attendere ancora molto per poter ottenere qualcosa di pesante, il driver di Perth ha fatto intendere che, al di là del contratto firmato sul lungo periodo, la scuderia inglese potrebbe rappresentare la chiusa del suo percorso nella classe regina, a meno di una chiamata da parte di un’equipe da primissimi posti.

“Il mio unico obiettivo è continuare a costruire dove mi trovo ora, per poi mettermi in una posizione privilegiata. Sembra assurdo parlare di un futuro così lontano, ma a volte devi pensarla in questo modo”, ha asserito motivato.

Per adesso però la sua collaborazione con McLaren non si sta rivelando particolarmente fruttuosa, tanto che dopo 11 eventi il 32enne occupa la nona piazza con 50 punti, mentre il collega di box Norris è in terza con 113. Un bottino al di sotto delle attese che ha fatto pronunciare al boss Andreas Seidl parole di insoddisfazione e che urge di essere rimpinguato in fretta.

Chiara Rainis