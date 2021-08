Fonsi Nieto avverte gli italiani: “I piloti spagnoli rimarranno davanti”

Fonsi Nieto, coach tecnico del team Pramac, passa in rassegna l’ultima gara in Austria e loda il suo pilota Jorge Martin insieme ad altri piloti spagnoli.

Fonsi Nieto, coach del team Pramac Racing, ha analizzato quanto successo nel Gran Premio d’Austria, con Jorge Martin che è salito sul podio al termine di una gara rocambolesca. Il Red Bull Ring si è rivelato vincente per il madrileno della Ducati che ha conquistato due pole, una vittoria e un podio nell’arco di poco più di una settimana.

Nella sua rubrica settimanale sul portale spagnolo ‘As’, Fonsi Nieto ha riconosciuto la grande prestazione del suo pilota, che adesso punta dritto al team factory per il 2023. “Ancora una volta sorrido da un orecchio all’altro dopo le gare, perché la verità è che Jorge Martín ci sta dando tanta gioia nel team Pramac Ducati. Sabato ha fatto un’altra pole spettacolare, con un tempo che nessuno di noi si aspettava. È sempre più maturo”.

Piloti spagnoli alla carica

A giocare a suo favore anche il layout che ben si adattava alle caratteristiche della Desmosedici GP21. Ma non sarà sempre la stessa musica. “Verranno dei fine settimana in cui dovremo soffrire molto, come sarà sicuramente Silverstone, la prossima gara, ma è incredibile quello che sta facendo ora questo ragazzo – ha aggiunto Fonsi Nieto -. Dobbiamo toglierci il cappello. Era logico che le moto ufficiali, con tutte le persone che hanno al lavoro, facessero un piccolo passo avanti rispetto a noi in questa seconda gara in Austria, ma anche così abbiamo fatto una gara pazzesca”.

Il podio è arrivato al termine di un finale di gara che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. “Non mi piace questo tipo di corse, perché in una situazione normale un Binder non sarebbe arrivato lì, ma è stato molto coraggioso ed è per questo che ha ottenuto la vittoria. Sull’asciutto questo non sarebbe successo. Per i fan è fantastico e abbiamo conquistato un altro podio. Mi è piaciuto anche vedere Marquez lì, molto coraggioso e desideroso, come sempre. Non appena il fisico lo permetterà, sarà di nuovo lì”. E conclude con un incoraggiamento per i piloti spagnoli. “Non voglio dimenticare le gare di Raúl Fernández e Sergio García, che sono state spettacolari. Arrivano dei ragazzi molto forti, con tanto talento e con tanto lavoro. Continueremo come storicamente, con gli spagnoli in vantaggio”.