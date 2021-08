Moto2, Tom Luthi annuncia il ritiro: nuovo ruolo nel Motomondiale

Luthi ha annunciato ufficialmente la scelta di dire addio alla carriera da pilota. Ma resterà nel paddock, in una nuova veste.

Dopo Valentino Rossi, un altro pilota del Motomondiale ha deciso di ritirarsi al termine della stagione 2021. Si tratta di Tom Luthi, pilota del campionato Moto2.

Il 34enne svizzero ha scelto di smettere con l’attuale carriera, che negli ultimi due anni non gli sta dando particolari gioie sportive. In passato è stato campione del mondo 125 (nel 2005) e per otto volte ha chiuso in top 5 in Moto2. Nel 2016 e 2017 è stato vice campione del mondo della classe intermedia, battuto prima da Johann Zarco e poi da Franco Morbidelli.

Nel 2021 sta correndo con il team Pertamina Mandaliak SAG e ha raccolto solo 11 punti, con il nono posto del GP d’Austria come miglior piazzamento. Luthi ha preferito fermarsi, ma comunque rimarrà nel paddock del Motomondiale. Infatti, diventerà direttore sportivo del team tedesco PrustelGP. Con la sua esperienza darà un contributo alla crescita di giovani talenti.

Moto2, Luthi motivato per il ruolo nel team PrustelGP

Lo svizzero ha così commentato il suo ritiro dalle corse previsto per fine stagione: «La decisione di porre fine alla mia carriera è resa più facile dall’opportunità di essere direttore sportivo di PrustelGP. Non vero l’ora di contribuire in questo ruolo. È una sfida entusiasmante poter trasmettere la mia esperienza e lavorare con giovani talenti, oltre che con piloti già forti della Moto3. Sono certo che io e il team ci completeremo perfettamente».

Luthi ha grandi motivazioni per l’esperienza che lo attende nel 2022. Ha voglia di fare la differenza anche in una posizione differente da quella del pilota. Ovviamente ci tiene a concludere al meglio questo campionato Moto2 prima di gettarsi a capofitto nella nuova avventura.