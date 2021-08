Cancellato un altro Gran Premio, ma raddoppia Misano

La pandemia di Coronavirus costringe a rivedere il calendario MotoGP 2021. Raddoppia il Gran Premio di Misano con due round separati.

La notizia era nell’aria già da tempo ma adesso diventa ufficiale. Il Gran Premio della Malesia è stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus. Ma Dorna si è già attrezzata per lasciare invariato il numero degli appuntamenti previsti per il 2021 raddoppiando la tappa di Misano.

Per il secondo anno consecutivo l’intero tour oltreoceano con Buriram, Motegi, Sepang e Phillip Island è stato annullato. Il secondo round sul tracciato di San Marino erediterà la stessa data prevista per il GP di Sepang, quella del 24 ottobre, mentre non cambierà la data della prima gara di Misano che è il 19 settembre. Adesso l’unico dubbio resta quello di Austin fissato per il 3 ottobre. Negli USA si sta registrando un’impennata dei casi e quindi persistono rigide regole sugli ingressi degli stranieri.

Il nuovo calendario MotoGP 2021 è il seguente:

28 marzo: Doha

04 aprile: Doha

18 aprile: Portimão

02 maggio: Jerez

16 maggio. Le Mans

30 maggio: Mugello

6 giugno: Barcellona

20 giugno: Sachsenring

27 giugno Assen

8 agosto: Red Bull Ring

15 agosto: Red Bull Ring

29 agosto: Silverstone

settembre 12: Aragón

19 settembre: Misano

03 ottobre: ​​Circuito delle Americhe

24 ottobre: ​​Misano

07 novembre: Portimão

14 novembre: Valencia