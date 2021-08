L’ex F1 al vetriolo: “Non avrà mai il talento di Leclerc”

L’ex F1 Van der Garde snobba il vincitore del GP di Budapest Ocon facendo un paragone con Leclerc.

I treni bisogna saperli prendere e quando la fortuna gira dalla propria parte non bisogna lasciarla scappare. Questo è ciò che intelligentemente e con abilità ha saputo fare Esteban Ocon in Ungheria. Trovatosi per un caso a guidare la corsa, il pilota Alpine è stato bravo a gestire la pressione esercitata da dietro, così come a non farsi prendere dalla paura di vincere, aspetto da non trascurare, ma evidentemente non ha convinto.

Pur essendo un buon mestierante, il transalpino secondo alcuni mancherebbe di quel quid in più in possesso dei campioni. Quello che emerge anche quando tra le mani non si ha una monoposto particolarmente competitiva.