E Graziano Rossi diventa nonno: “Ora voglio un secondo nipote (pilota)”

I commenti di papà Graziano Rossi e di mamma Stefania Palma, presto nonni, e di tutti gli amici alla notizia della paternità di Valentino

L’annuncio di ieri di Valentino Rossi, che ha comunicato al mondo che presto lui e la sua ragazza Francesca Sofia Novello diventeranno genitori, ha fatto presto il giro del mondo. E ha fatto arrivare al Dottore una vera e propria pioggia di congratulazioni, sempre attraverso i social network.

Ad inviare un abbraccio virtuale al fenomeno di Tavullia sono stati suoi colleghi (da Maverick Vinales a Pecco Bagnaia, da Jorge Martin a Fabio Quartararo), ma anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo (Vasco Rossi, Cesare Cremonini, Alessandro Cattelan, Lorenzo Jovanotti, Paola Turci, Linus, Pio e Amedeo) e dello sport (da Marco Materazzi a Federica Pellegrini e Flavia Pennetta).

Entusiasti papà Graziano Rossi e mamma Stefania Palma

Ma le reazioni più interessanti e sentite sono naturalmente quelle della famiglia di Vale. A partire da quelle dei genitori, Graziano Rossi e Stefania Palma, che diventeranno presto nonni. Papà Graziano, dal canto suo, si gode questa scoperta, anche se pensa già al futuro: un altro nipote, stavolta un maschietto, che naturalmente porti avanti la dinastia in pista.

“È una notizia divertentissima”, ha commentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “E poi a me le bambine piacciono tanto, sono più geniali dei maschiacci. Però, per continuare la tradizione di piloti in famiglia, tocca che Valentino ci metta su le mani per il secondo. Almeno due tentativi vanno fatti”.

Mamma Stefania, invece, è contentissima di avere finalmente una femminuccia intorno, lei che è circondata da maschi: “Che sia una bambina è meraviglioso, basta piloti. Sogno da sempre di avere una scienziata in famiglia. Vale sarà un papà perfetto, se non lo è lui…”. Non è della famiglia anagrafica, invece, ma è come se lo sia, l’amico di una vita Alessio “Uccio” Salucci, che si sente già zio: “Troppo contento, arriva una nipotina”, ha scritto nel suo commento su Instagram.

