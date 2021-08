MotoGP Austria, Warm Up: Quartararo fa la voce grossa

Nell’attesa della gara di MotoGP il warm up ha mostrato un Fabio Quartararo decisamente in palla. Staremo a vedere.

Per questo warm up gli occhi di tutti sono puntati sullo spauracchio Martin, che potrebbe bissare il successo di una settimana fa. Lo spagnolo sembra essere ancora una volta il rider più forte del lotto su questa pista, che si sposa anche bene con la sua Ducati.

Inizio in fotocopia per quasi tutti i piloti che scendono in pista per fare un solo giro e rodare così la gomma in vista della gara. Nella prima metà del warm up poche emozioni con i valori delle qualifiche di ieri che sembrano confermarsi anche in questa mattina austriaca.

MotoGP: grande prova di Aleix Espargaro

L’impressione in ogni caso è che vedremo una gara molto combattuta. I piloti infatti sono tutti vicinissimi. In difficoltà Marc Marquez rispetto alla giornata di ieri che lo aveva visto girare con i primi. A fare paura ai ducatisti però è soprattutto Fabio Quartararo che sembra riuscire ad imprimere il proprio ritmo sin da subito. A 4 minuti dal termine della sessione caduta invece per Zarco.

Grande prestazione per Aleix Espargaro, costantemente tra i primi. L’Aprilia è cresciuta molto in questi mesi e lo spagnolo promette battaglia. Il miglior tempo di sessione lo firma Quartararo davanti a Zarco e Bagnaia. Il francese ha dimostrato di avere un ritmo davvero incredibile, ma sappiamo tutti che la gara è un’altra cosa.

CLASSIFICA MOTOGP AUSTRIA WARM UP