Moto3 Austria: Garcia da infarto. Foggia, finale da paura

Gara spettacolare in Moto3 con tantissimi sorpassi. Vittoria nel finale per Garcia davanti ad Oncu e Foggia. Si deve accontentare Acosta.

Partenza sprint di Romano Fenati che si piazza subito davanti a tutti. Come sempre però nelle prime posizioni c’è Acosta. Molto in palla anche Oncu che vuole riscattare la pessima gara della scorsa settimana. Subito fuori Migno al primo giro che finisce a terra. Fortunatamente nessuna conseguenza per lui.

Dopo un paio di tornate davanti a tutti si piazza Acosta che prova a dare lo strappo per vincere la gara. Fenati e Oncu però non ne vogliono sapere e tra i tre si innesca un buon duello curva dopo curva.

Moto3: finale da infarto con tanti sorpassi

Dopo 5 giri Sasaki finisce nella ghiaia durante un duello con Binder. Gara spezzata in due tronconi sin da subito con i primi 10 che fanno un altro mestiere. Di questi pero i primi tre provano a scappare senza riuscirci.

Gara in Moto3 come sempre bellissima, con tanti colpi di scena e sorpassi a ripetizione. Nel finale i primi 8 si ritrovano in lotta per la vittoria. Tra questi anche i due italiani Fenati e Foggia.

Finale di gara incredibile con tantissimi sorpassi. Sale su anche Foggia che entra nella lotta per il podio. Dopo una lotta a dir poco eccezionale è Garcia ad avere la meglio su Oncu con un sorpasso all’ultima curva. Sul podio anche il nostro Dennis Foggia seguito da Acosta e Fenati, con i tre che sono praticamente arrivati appaiati sul traguardo.

CLASSIFICA MOTO3 AUSTRIA GARA