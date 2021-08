MotoGP Austria, prove libere 3: tempi, risultati e classifica

Terminata al Red Bull Ring anche la terza sessione di prove libere del sabato mattina valida per il Gran Premio d’Austria di MotoGP

Scongiurato lo spettro della pioggia, la MotoGP ha potuto contare su una terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring completamente baciata dall’asciutto. Che i piloti hanno potuto sfruttare, soprattutto sul finale, per tentare di far registrare tempi di rilievo, anche sfruttando il gioco delle scie, con l’obiettivo di guadagnarsi la promozione diretta alla fase finale delle qualifiche di oggi pomeriggio.

Proprio nei minuti conclusivi l’autore del miglior tempo è stato Pecco Bagnaia, sulla sua Ducati, che è riuscito a sopravanzare di 94 millesimi Fabio Quartararo, secondo sulla Yamaha. Terzo posto per Johann Zarco, sulla Desmosedici satellite del team Pramac che, forte dell’ottimo crono registrato ieri mattina che metteva al sicuro la sua posizione, ha atteso proprio in extremis per scendere in pista con le gomme morbide.

Quindicesimo Valentino Rossi

Quarto posto per la migliore delle Honda, quella di Marc Marquez, davanti alla Aprilia di Aleix Espargarò, quinto. L’altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, è sesta, davanti alla Suzuki di Joan Mir. Completano le prime dieci posizioni la Honda di Takaaki Nakagami, ottavo, la Ktm di Brad Binder, nono, e l’altra Honda di Pol Espargarò, decimo. Valentino Rossi, invece, si ferma alla quindicesima piazza. Da segnalare anche due cadute, senza conseguenze fisiche per i piloti, a carico di Jorge Martin e di Enea Bastianini.

MotoGP Austria, la classifica delle terze prove libere