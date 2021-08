MotoGP Austria, prove libere 2: tempi, risultati e classifica

La seconda sessione di prove libere completa il programma del venerdì del Gran Premio d’Austria di MotoGP al Red Bull Ring

Si conclude con un esito decisamente a sorpresa la seconda sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio d’Austria, svoltasi nel pomeriggio al Red Bull Ring.

Il turno è iniziato con la pista allagata per l’acquazzone sceso nei minuti precedenti al via, tanto da avere costretto la direzione gara a sospendere poco prima le prove della Moto3. Successivamente, però, su Zeltweg si è affacciato il sole e la pista ha ricominciato ad asciugarsi, permettendo ai piloti non solo di girare in modo sempre più agevole, ma anche di abbassare progressivamente i tempi.

Lecuona piazza la zampata a sorpresa

Sul finale, addirittura, Iker Lecuona ha montato le gomme slick prima di tutti gli altri ed è riuscito ad approfittarne, firmando il miglior tempo: 1:27.520. Un risultato, comunque, non di certo immeritato, visto il ritmo che il pilota della Ktm Tech3, recentemente appiedato per la prossima stagione, ha saputo mettere in mostra nel corso di tutto il turno. I crono registrati, tuttavia, sono poco indicativi perché molto più alti di quelli fatti segnare nel turno mattutino.

Alle sue spalle, ma staccato di oltre tre secondi, Johann Zarco, che con la Ducati satellite del team Pramac era stato il leader questa mattina. Ottimo terzo Aleix Espargarò sulla Aprilia. Solo quarto, invece, Marc Marquez, che però con la sua Honda sul bagnato era apparso nettamente il pilota da battere e potrebbe porre una seria ipoteca sul successo di domenica qualora dovesse piovere nuovamente.

Seguono in classifica Jack Miller, quinto su Ducati, Alex Marquez, sesto su Honda, Alex Rins, settimo su Suzuki, Pol Espargarò, ottavo su Honda. In netta difficoltà la Yamaha, che riesce a piazzare solo al nono posto il capolista iridato Fabio Quartararo. Completa le prime dieci posizioni l’altra Ktm, quella ufficiale di Brad Binder.

MotoGP Austria, la classifica delle seconde prove libere