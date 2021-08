MotoGP Austria, prove libere 1: tempi, risultati e classifica

Si è conclusa al Red Bull Ring di Zeltweg la prima sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio d’Austria di MotoGP. Com’è andata

A pochi giorni di distanza dal Gran Premio di Stiria, la MotoGP torna in pista sempre al Red Bull Ring, per il Gran Premio d’Austria. E se domenica scorsa a trionfare era stato Jorge Martin, anche nella prima sessione di prove libere del venerdì davanti a tutti si porta una Ducati del team Pramac. Ma quella del suo compagno di squadra, Johann Zarco.

Proprio nei minuti finali del turno, il francese ha staccato un tempo notevole, addirittura da record della pista: 1:22.827. Che gli ha permesso di issarsi in testa alla classifica, davanti alle due Suzuki di Joan Mir (secondo) e di Alex Rins (terzo) e alla Honda di Takaaki Nakagami (quarto).

Aprilia, Espargarò rompe la pompa

Buon quinto tempo per la Aprilia di Aleix Espargarò, vittima però di un problema alla pompa della benzina che lo ha costretto a spingere la sua RS-GP ai box quando mancava una decina di minuti alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle il leader del Mondiale Fabio Quartararo, sesto sulla migliore delle Yamaha, che ha dovuto però parcheggiare la sua moto alla curva 9.

Settima posizione per Alex Marquez, su Honda, davanti alla prima delle Ducati ufficiali, quella di Pecco Bagnaia, ottavo assoluto. Qualche grattacapo anche per Marc Marquez, che è stato visto in pista scrollare la sua spalla destra, forse ancora acciaccata dopo l’infortunio dello scorso anno: l’otto volte iridato ha chiuso le prove in nona piazza.

A completare le prime dieci posizioni è proprio il vincitore di domenica scorsa, Jorge Martin. Valentino Rossi ha chiuso invece quattordicesimo, subito dietro a suo fratello Luca Marini. La MotoGP torna in pista oggi pomeriggio alle 14:10 per la seconda sessione di prove libere.

MotoGP Austria, i risultati delle prove libere 1