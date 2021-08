MotoGP, un altro pilota è pronto a diventare padre: l’annuncio social

Oggi un pilota MotoGP ha comunicato pubblicamente che lui e la moglie sono in dolce attesa. Si tratta di Miguel Oliveira del team Red Bull KTM.

Ci sarà un quarto pilota MotoGP padre tra un po’ di mesi. Dopo Aleix Espargarò, Pol Espargarò e Maverick Vinales anche Miguel Oliveira è pronto per diventare genitore.

Il rider del team factory KTM ha annunciato tramite i social network che la moglie, con cui si è sposato poco prima del Gran Premio di Stiria, è incita. Una bellissima notizia per il portoghese, che ha così commentato su Instagram: «La nostra vita ora va avanti con una compagna speciale. Il ruolo che durerà tutta la nostra vita, quello di essere genitori. Non vedo l’ora di conoscerti piccola».

Una cosa di cui si è parlato molto è proprio della moglie di Oliveira, che di fatto sarebbe la sua sorellastra. Infatti Andreia Pimenta è la figlia della seconda moglie del padre, che ha divorziato dalla madre di Miguel nel 2013. Non c’è alcun legame di sangue tra loro, pertanto non c’è alcuno “scandalo” in quanto successo. Ma è sicuramente una storia curiosa e non comune.

Il pilota ha raccontato di essersi innamorato di lei quando erano ragazzini e che hanno tenuto nascosto il loro amore per un po’ a causa del legame fraterno che avevano. Solo in seguito hanno confessato che c’era qualcosa di più e sono venuti allo scoperto. Avevano programmato di sposarsi già nel 2020, ma causa Covid-19 hanno rimandato tutto al 2021. Dopo il matrimonio, è arrivato anche l’annuncio della gravidanza. Complimenti a Miguel e Andreia!