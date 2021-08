Martin verso l’infinito e oltre: “Ora sogno il Mondiale”

Jorge Martin dopo aver colto la prima vittoria in MotoGP è pronto a prendere il bersaglio grosso. Il suo sogno è il Mondiale.

L’annata di Jorge Martin era cominciata alla grande. Alla seconda gara era subito arrivato il primo podio in MotoGP, a dimostrazione delle doti tecniche che già aveva fatto intravedere negli anni scorsi nelle categorie inferiori. Purtroppo però sulla sua strada si è ritrovato una bella dose di sfortuna.

Lo spagnolo, infatti, si è fatto male sul più bello ritrovandosi fuori per diverse gare. Grazie alla pausa estiva però ha recuperato completamente dall’infortunio e in Stiria e giunto al top della forma piazzando pole e vittoria. Un risultato importante che ora lo lancia letteralmente in orbita.

Martin punta al bersaglio grosso

Durante la conferenza Martin ha così affermato: “Mi sento alla grande. Mi sono allenato una vita per ottenere quella vittoria, ma ora dobbiamo pensare alla prossima gara. Tanti mi hanno mandato dei messaggi per congratularsi. Spero in futuro di poter combattere anche con altri piloti, sicuramente cercherò di divertirmi”.

Il pilota spagnolo ha poi proseguito: “Spero di riuscire a vincere un giorno il Mondiale di MotoGP“. Insomma sembra avere dei progetti decisamente ambiziosi per il futuro. Il rider della Pramac già in passato ha in parte realizzato questo sogno vincendo il Mondiale Moto3 nel 2018.

Nonostante il poco tempo vissuto in Moto2 ha subito fatto intravedere le proprie qualità, tanto da guadagnarsi la promozione quest’anno in MotoGP. Sinora, in generale, la sua carriera è sempre stata contraddistinta dagli infortuni. La speranza è che questa piaga sia finalmente terminata e che lui possa esprimere tutto il suo talento nelle prossime gare.