Superbike, due giorni di test a Montmelò: i team presenti

Breve pausa per il Mondiale Superbike 2021, ma alcuni team tornano in azione per un test importante in Catalogna. Tutti vogliono migliorare.

Archiviato il round di Most, in Repubblica Ceca, la Superbike avrà un weekend di pausa prima di affrontare il nuovo appuntamento a Navarra. Ma i team continuano a lavorare e tre scenderanno anche in pista nel frattempo.

Le squadre ufficiali Kawasaki, BMW e Honda giovedì e venerdì effettueranno due giornate di test a Montmelò. Tutte hanno del lavoro da fare per migliorare in vista dei prossimi appuntamenti del calendario SBK 2021.

Jonathan Rea viene da un fine settimana sotto le sue aspettative e il ritorno in pista può aiutarlo a fare qualche progresso. Anche il suo compagno Alex Lowes non è contento dei risultati ottenuti in Repubblica Ceca e deve cercare di capire meglio come sfruttare la Kawasaki Ninja ZX-10RR.

Due giorni molto utili anche a BMW, che schiererà solo Tom Sykes, per sviluppare la nuova M 1000 RR. È una moto dalla quale non è ancora stato estratto il massimo, com’è normale che sia, però il team vuole fare i passi necessari per essere maggiormente competitivo nelle prossime gare.

Progressi li cerca anche Honda con una CBR1000RR-R Fireblade che ancora non soddisfa Alvaro Bautista e Leon Haslam. In questo Mondiale SBK la squadra HRC si aspettava di lottare con abbastanza costanza per la zona podio e la top 5, invece ci sono stati più problemi del previsto. Il test in Catalogna può servire molto.