MotoGP sulla strada del calciomercato: Pit Beirer è preoccupato

Pit Beirer non è contento di come si potrebbe evolvere il mercato piloti MotoGP, seguendo le orme del calcio. Il manager KTM spiega il suo pensiero.

KTM sta facendo sicuramente un grande lavoro nel Motomondiale crescendo giovani talenti che poi approdano in MotoGP. Un progetto impostato da alcuni anni e che sta dando alcuni frutti.

Domenica nel Gran Premio di Stiria la gara MotoGP è stata vinta da Jorge Martin, un giovane pilota sul quale la casa di Mattighofen aveva puntato nel 2019 dopo il titolo Moto3 vinto con la Honda del team Gresini ma che la Ducati le ha “strappato” nel passaggio in top class. E anche con Raul Fernandez, rookie Moto2 e futuro rider del team Tech3, si è rischiato lo “scippo” da parte di Yamaha.

KTM, Beirer “preoccupato” per il mercato piloti MotoGP

Pit Beirer, direttore motorsport di KTM, in un’intervista a Servus TV ha espresso qualche preoccupazione per come si potrebbe evolvere il mercato piloti nel Motomondiale.

Queste le sue dichiarazioni sul delicato argomento: «Siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo con i giovani. Ma quando vedi gli attacchi della concorrenza diventa meno divertente. A un certo punto ci potrebbe essere uno sviluppo simile a quello del calcio, dove vengono offerte enormi somme di denaro».

Beirer spera che non venga presa la strada del calciomercato, dove spesso i soldi vincono anche sui contratti firmati e i gentlemen agreement. Poi aggiunge: «Abbiamo costruito un legame con i ragazzi. Internamente la nostra struttura la chiamiamo MotoGP Academy. L’abbiamo imparato negli sport fuoristrada e lo abbiamo trasferito sulla strada. Ovviamente non è bello quando la concorrenza va all’assalto dei nostri ragazzi».

Il manager tedesco nel weekend del GP di Stiria ha rivelato che la promozione di Raul Fernandez in MotoGP non era prevista, ma si è resa necessaria dopo l’arrivo dell’offerta Yamaha. Un altro giovane talento corteggiato è Pedro Acosta, debuttante che sta facendo sfracelli in Moto3. KTM non vuole perdere neppure lui e farà di tutto per tenerselo stretto.