Messi via dal Barcellona: Marc Marquez difende il campione argentino

Marc Marquez è un grande tifoso del Barcellona e ha commentato il suo divorzio clamoroso dal Barcellona, prendendo anche le sue difese.

Lionel Messi costretto a dire addio al Barcellona a causa del tetto ingaggi troppo elevato del club. Neanche giocando gratis avrebbe potuto rimanere, viste le regole imposte dalla Liga.

Il campione argentino si è commosso nella conferenza in cui ha voluto salutare il Barça e i tifosi. Le immagini delle sue lacrime hanno fatto il giro del mondo e colpito molti. Anche Marc Marquez, pilota MotoGP e tifoso della squadra blaugrana, oltre che grande estimatore della Pulce.

Interpellato da AS durante il weekend del Gran Premio di Stiria, ha parlato pure dell’argomento Messi: «Ho visto la sua conferenza e dico che va apprezzato tutto quello che ha fatto per far godere i catalani. I madrileni hanno sofferto molto. Lascia il Barcellona, però a perderci è la Liga, come con Sergio Ramos che è andato via dal Real Madrid. Continuerò a guardare le sue partite, perché è uno spettacolo vederlo giocare. Lo ringrazio per ciò che ha dato ai tifosi del Barça».

A Marquez è stato domandato anche perché Messi, se amava tanto la maglia blaugrana, non abbia deciso di rimanere gratis. A tal proposito, l’otto volte campione del mondo ha replicato: «Forse non conoscete esattamente i dettagli dell’operazione e cosa è successo con l’ex presidente. Ci sono cose che sfuggono di mano. Avrà avuto le sue ragioni, ma non credo siano economiche».

Come detto in precedenza, neanche gratis Messi sarebbe potuto rimanere in Catalogna. La pessima gestione societaria delle scorse stagioni ha peggiorato i conti del bilancio, ancora più in difficoltà poi a causa dell’emergenza Covid-19 e delle conseguenze che ne sono derivate.