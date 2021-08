Tomba risponde a Valentino Rossi: “Era ora, io mi sono ritirato da vincente”

Valentino Rossi, annunciando il suo ritiro dalla MotoGP, si è paragonato ad Alberto Tomba. Il grande sciatore gli ha ribattuto così

Hanno poco più di una decina d’anni di differenza e non molte similitudini a livello sportivo: uno gareggiava con gli sci ai piedi, l’altro con due gomme sull’asfalto. Eppure un punto in comune, Valentino Rossi e Alberto Tomba ce l’hanno.

Entrambi hanno rappresentato il simbolo assoluto della loro rispettiva disciplina, almeno in Italia. Il pubblico nostrano si è innamorato della loro specialità grazie a loro, campioni straordinari ma anche personaggi indimenticabili.

E non è un caso se il Dottore, nell’ormai famosa conferenza stampa in cui ha annunciato il suo addio alla MotoGP, tra i pochi nomi che ha citato ha pensato bene di menzionare proprio quello della Bomba: “Ho fatto come il grande Alberto Tomba che ha fatto innamorare l’Italia intera dello sci”, ha dichiarato.

Alberto Tomba si complimenta con Valentino Rossi (ma non troppo)

Un onore che Tomba ha voluto ricambiare, ma a modo suo, non risparmiando nemmeno una frecciatina al veleno: “Davvero ha deciso? Era ora! Grazie grande Valentino, mi fa piacere che abbia detto queste cose su di me, ma io ho smesso da vincente!”, ha dichiarato ai microfoni de Il Giornale.

Alberto non si tira comunque indietro dal congratularsi con il fenomeno di Tavullia: “Sono felice di fargli i miei complimenti, come lui sono fiero di aver fatto appassionare e sognare gli italiani, non solo i fanatici di sci e moto. So di aver lasciato un segno, me ne rendo conto ancora oggi, a 23 anni dal mio addio”.

E ora ha il sogno di incontrarlo: “Vale, aspetto un invito nel tuo ranch a Tavullia, non ci sono mai stato e lo visiterei volentieri”. Tra qualche mese il tempo per organizzare un incontro Valentino Rossi ce l’avrà sicuramente.

