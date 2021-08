MotoGP Stiria, Prove Libere 3: tempi e classifica finale

La terza sessione di prove libere vede Pecco Bagnaia e la Ducati al comando. Fuori dai 10 Pol Espargarò, Pedrosa, Alex Rins, Oliveira e Valentino Rossi.

Il sabato di prove libere in Stiria si apre all’insegna del bel tempo e sarà quindi l’occasione giusta per montare la soft da asciutto per tentare il time attack e guadagnarsi l’accesso diretto alla Q2 del pomeriggio. Nel paddock si discute lontano dagli occhi dei media le sulle ultime questioni di mercato, a cominciare dal destino di Maverick Vinales, molto vicino alla firma con Aprilia. Il pilota di Roses non anticipa nulla: “Voglio trovare qualcosa per me stesso, dove posso ottenere il massimo. Voglio vincere delle gare ed essere in grado di superarmi”.

Si attende un balzo in avanti da parte di Ducati che nella prima giornata di prove non ha confermato il pronostico della vigilia. In casa Suzuki ha fatto il suo debutto l’holeshot al posteriore, ma serve perfezionare il sistema e non è certo che Joan Mir e Alex Rins potranno usarlo già in gara. Il campione maiorchino sfoggia un buon ritmo qui al Red Bull Ring e piazza subito un crono interessante in 1’23″5, ma nei minuti finali parte l’assalto alla vetta. A spuntarla sul giro secco è la Desmosedici GP21 di Pecco Bagnaia che firma il best lap in 1’23″1 davanti a Fabio Quartararo che dista appena 28 millesimi.

Entrano nella Q2 Vinales, Martin Mir, Zarco, Marc Marquez, Aleix Espargarò, Jack Miller e Nakagami.