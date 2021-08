Ufficiale: Ktm lascia a piedi Danilo Petrucci. Chi lo sostituirà alla Tech3

La Ktm dà l’annuncio ufficiale: Danilo Petrucci non correrà con il team Tech3 nel 2022 (e nemmeno il suo attuale compagno Iker Lecuona)

Da qualche giorno la notizia si sussurrava all’interno del paddock della MotoGP, ma ora è ufficiale: Danilo Petrucci non correrà più con la Ktm nella prossima stagione. E nemmeno il suo compagno di squadra alla Tech3, Iker Lecuona.

Entrambi gli attuali portacolori della squadra satellite della Casa di Mattighofen non hanno infatti ottenuto il rinnovo del loro contratto: la prossima coppia di alfieri nel 2022 sarà composta dal già annunciato Remy Gardner e da Raul Fernandez.

Fernandez sulla Ktm Tech3 nel 2022

I due erano già compagni di squadra in Moto2, dove attualmente occupano le prime due posizioni della classifica generale, e sono stati promossi in blocco nella classe regina. “Onestamente sono davvero soddisfatto di questa opportunità offertami dalla Ktm, sia per quest’anno che per il prossimo”, ha commentato Fernandez. “Ho imparato molto e mi sto godendo la Moto2, a tal punto da ritrovarmi in condizione di avere la chance di entrare in MotoGP e di questo sono molto grato. Arrivare in quella categoria è il sogno di qualunque pilota”.

Prosegue lo spagnolo: “Per ora la cosa più importante è continuare a concentrarmi su questa stagione e dare il massimo fino all’ultima gara, per provare a lottare per il campionato. Se non ci riuscirò, andrà bene così: tutto succede per una ragione e bisogna guardare il lato positivo. Quest’anno ero debuttante e voglio chiudere il capitolo e poi ripartire nel 2022, dove cercherò un buon feeling con la moto e, soprattutto, cercherò di divertirmi”.

Per Petrucci il salvagente si chiama Ducati Superbike

La firma di Fernandez e di Gardner implica che Lecuona e il nostro Petrucci saranno con quasi totale certezza fuori non solo dalla Ktm, ma anche dalla MotoGP nella prossima stagione. Petrux ha pagato i pochi test a disposizione durante l’inverno per prendere le misure della sua nuova moto, dopo tanti anni passati con la Ducati, oltre ad un pacchetto aerodinamico che non sembrava adatto al suo fisico possente.

Nonostante questo, finora ha ottenuto il miglior risultato stagionale della Tech3: un quinto posto sul bagnato a Le Mans. Ora dovrà guardarsi intorno in cerca di chance al di fuori del Motomondiale: sembra però candidato ad un ritorno sulla Rossa di Borgo Panigale, ma nel Mondiale Superbike, al posto di Scott Redding.