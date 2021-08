Vasco applaude il suo amico (omonimo) Valentino Rossi: “Ha vinto ancora”

Con Valentino Rossi condivide il cognome e la passione per le moto, oltre che un’amicizia: il saluto di Vasco per il suo ritiro

Tra Rossi ci si capisce, tra miti ci ci comprende al volo. E così Vasco Rossi, non solo omonimo di Valentino Rossi ma anche appassionato di motociclismo (fu proprietario della scuderia Vasco Rossi Racing che vinse il titolo mondiale con Roberto Locatelli) e amico del Dottore, non poteva che salutare l’annuncio del ritiro del nove volte campione del mondo dalla MotoGP.

“Valentino ha vinto, stravinto e vinto ancora”, ha scritto il rocker di Zocca sul suo profilo ufficiale di Instagram. “Ha vinto anche oggi, prendendo una decisione molto difficile. È un campione che chiude un’epoca: l’epoca di Valentino Rossi“.

L’omaggio di Vasco Rossi a Valentino Rossi

La notizia dell’addio del fenomeno di Tavullia ha fatto rapidamente il giro del mondo, andando ben oltre la ristretta cerchia del motociclismo e dello sport, per coinvolgere anche lo spettacolo. Ieri uno dei primi a far sentire il suo tributo è stato un altro amico cantante, Lorenzo Jovanotti, oggi è toccato a Vasco. Nonostante la lussazione alla spalla che ha riportato cadendo dalla bicicletta proprio oggi.

La rockstar ha ricordato i momenti della sua amicizia con Vale: “Diventammo amici nel ‘96, lui aveva già iniziato a vincere Mondiali in 125, avrà avuto sì e no sedici anni. Con lui in pista era sempre uno spettacolo guardare la gara. Fenomeno più unico che raro”.

Ora Vasco rimane il più grande dei Rossi in attività, dunque. Ma è convinto che la storia del numero 46 non finirà qui, così come la sua: “Valentino resta in giro. Il circuito adesso metterà alla prova i giovani che cresceranno con lui. C’è una nuova avventura che lo aspetta. Viva Valentino Rossi. Il campione di tutti i tempi. In una parola: il migliore”.