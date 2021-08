Aleix Espargarò racconta il retroscena inedito sul suo incidente

Aleix Espargarò ritorna sul suo incidente alla vigilia del GP d’Austria. Aprilia attesa ad un esame importante

Aleix Espargarò non ha mai smesso di lavorare durante la pausa estiva, per arrivare in ottima forma in vista di questo week-end austriaco. La RS-GP21 ha sicuramente il potenziale per fare bene anche su questa pista sebbene non sia tradizionalmente favorevole, dal momento che qui la velocità massima ha il suo peso.

Durante le vacanze il pilota di Granollers ha riportato un piccolo infortunio mentre si allenava in mountain bike. “Come molti di voi sapranno, sono caduto mentre andavo in bicicletta. Per fortuna sto bene, l’incidente è stato stupido, anche se la caduta è stata davvero spettacolare. In effetti, poteva andare molto peggio, perché ho rotto la sella e il manubrio. Ho anche delle ferite ben visibili. L’importante è che sto bene e sono pronto per questo primo Gran Premio dopo le vacanze estive”.

Aprilia al banco di prova austriaco

A proposito di sicurezza suona un campanello d’allarme in vista del Gran Premio austriaco. “Abbiamo parlato più volte di sicurezza, perché questa pista è un incubo. Un paio di cose avrebbero dovuto cambiare rispetto alla scorsa stagione, ma non è stato fatto molto – ha sottolineato Aleix Espargarò -. Non è certo uno dei migliori e anche qui corriamo due volte. Mi dispiace che non sia stato fatto nulla e non puoi nemmeno immaginare come farò pressione sul comitato per la sicurezza per cambiare le cose”.

Sarà un round importante per la casa di Noale al fine di capire come riuscirà ad esprimersi su questo tipo di layout poco favorevole dopo un’ottima prima parte di stagione. “Non vedo l’ora di tornare in pista questo fine settimana. Durante l’estate mi sono allenato per essere preparato e sono convinto che possiamo fare bene. L’obiettivo non è cambiato, rimane lo stesso di quando abbiamo iniziato ad aprile. Come ho detto più volte, vorrei regalare ad Aprilia un podio. Tutti a Noale hanno lavorato sodo e questa deve essere la strada da percorrere per portare la moto nei primi tre. La RS-GP21 è cresciuta molto nel 2021 e da parte mia c’è fiducia di poterlo fare bene”.

LEGGI ANCHE —> Guido Meda ringrazia Valentino Rossi. Non come pilota, ma come uomo