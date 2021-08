MotoGP, Aprilia pronta alla grande sfida del Red Bull Ring

Il Gran Premio di Stiria sarà un grande banco di prova per Aprilia. Qui la casa di Noale potrà capire il vero stato di salute della RS-GP21.

Dopo la pausa estiva, Aprilia è attesa da un esame importante. Il Red Bull Ring non è certo uno dei circuiti più favorevoli per la RS-GP, ma è pur vero che il prototipo di Noale ha compiuto un grande balzo in avanti nel 2021 e quindi sarà un ottimo banco di prova per testare il potenziale di Aleix Espargarò. Il pilota catalano rincorre la sua prima top 5 con la scuderia italiana per dare ulteriore spinta alla scia positiva di risultati che ha inanellato nelle prime nove gare.

Il progetto Aprilia è in continua evoluzione e il potenziale di crescita è ancora ampio su tutti i fronti, a cominciare dal motore. Una nuova evoluzione potrebbe esordire nelle prossime settimane per dare più potenzia al nuovo V4 battezzato nella passata stagione. “La pausa estiva è stata sicuramente molto utile per ritrovare le energie, fisiche e mentali, necessarie in un campionato competitivo come la MotoGP attuale – ha dichiarato Aleix Espargarò -. La seconda parte di stagione sarà importante per noi, dobbiamo confermare il trend positivo mostrato fino ad oggi e cercare un ulteriore passo in avanti”.

Quello stiriano è un circuito che metterà a dura prova la RS-GP21, ma farà emergere il suo vero stato di salute. “La pista austriaca non è forse quella che più premia le caratteristiche del nostro pacchetto, ma va anche detto che la RS-GP 2021 sta mostrando una buona adattabilità alle diverse condizioni. Aspetteremo le prime prove per analizzare il nostro livello”.

Week-end non facile anche per Lorenzo Savadori che al Red Bull Ring ha disputato una sola gara nel 2019 con la MotoE. L’alfiere italiano proverà a migliorare la confidenza con la moto e a raccogliere dati utili per gli ingegneri di Noale. “Dovrò ricalibrare i miei parametri per sfruttare al meglio la RS-GP. Ho davvero tanta voglia di tornare in sella, durante la pausa ho cercato di lavorare su molti aspetti per farmi trovare pronto in questa seconda parte di stagione”.