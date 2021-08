Brutta caduta durante una gara: Aleix Espargarò si fa male, vistose le ferite

Aleix Espargarò è stato vittima di una caduta nel corso del weekend, a seguito della quale ha riportato delle ferite al volto

Un inconveniente fisico che proprio non ci voleva, per Aleix Espargarò, nella settimana in cui la MotoGP ha in programma la sua ripresa delle ostilità, con il decimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Stiria, che conclude le ferie estive di luglio al Red Bull Ring.

Il pilota spagnolo aveva deciso di tenersi in forma dedicandosi all’altra sua grande passione a due ruote, oltre naturalmente alla moto: la bicicletta. Per la precisione la mountain bike, in sella alla quale stava prendendo parte durante l’ultimo weekend alla corsa a tappe della Colina Triste, al monastero di Santo Domingo de Silos.

Aleix Espargarò cade dalla bicicletta

E proprio mentre stava prendendo parte alla frazione conclusiva della gara, domenica, è caduto bruscamente: si è ribaltato finendo, al di là del manubrio, per terra con il volto, tanto da riportare delle vistose abrasioni. Per fortuna queste sono state le uniche conseguenze che ha subìto, escludendo dunque infortuni di entità più grave.

Lui stesso ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram l’immagine che lo mostra ferito in faccia, insieme al racconto dell’accaduto. “Era l’ultima tappa, stavamo lottando molto bene per il quarto posto, finché una caduta stupida ha mandato tutto in malora”, sono le parole del 32enne.

Ma questo weekend sarà in pista

“Nulla di grave, ma sono finito con il sellino e il manubrio a terra”, prosegue. “Finire così mi fa molto arrabbiare, ma sono super contento del livello che ho mantenuto, di quanto ho imparato e di quanto mi sono divertito con Ismael Ventura (il suo compagno di squadra per l’occasione, già campione spagnolo, ndr). Sono in debito con te, prof”.

Questa caduta non metterà comunque in dubbio la partecipazione del più grande dei fratelli Espargarò al GP di questo fine settimana. Dove cercherà di difendere il suo ottavo posto in campionato, che al momento è nettamente il miglior risultato provvisorio dei cinque anni trascorsi in sella alla Aprilia.