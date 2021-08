I fratelli Alex e Marc Marquez hanno fatto una gradita sorpresa ad Aragon dove si allenavano Efren Vazquez e i suoi allievi.

Dopo la lunga pausa estiva il Motomondiale ritorna in scena al Red Bull Ring e i piloti proseguono con le ultime fasi di allenamento prima della ripresa. Alex Marquez e suo fratello Marc Marquez si sono recati al circuito Motorland Aragon per svolgere due giorni di allenamento. Qui si sono ritrovati con Efren Vazquez e la sua scuola di motociclismo, la Efren Vazquez MotoAcademy, sfruttando la pista di karting adiacente al circuito madre.

I due fratelli Marquez hanno messo a punto la loro forma fisica su un circuito stretto e con una moto potente, la Honda CBR600RR, per prepararsi ai 270 CV di potenza della loro Honda RC213V. Efren Vazquez e gli allievi della sua accademia hanno avuto l’opportunità di condividere una giornata di allenamento con i due piloti campioni del mondo che insieme totalizzato dieci tutoli iridati. “Poche persone hanno la possibilità di aver guidato o ancor più gareggiato con i due fratelli Marquez… ma ancora meno in diverse categorie come me. L’ultima volta che ho girato con loro è stato nel 2010 con Marc Marquez e nel 2016 con Alex Marquez”.

Una giornata davvero speciale, senza la pressione tipica di un Gran Premio, dove i più giovani hanno potuto apprendere qualche lezione da piloti di fama mondiale. “È sempre bello guidare con i vecchi rivali in un ambiente più rilassato e calmo senza la pressione delle corse e ancor di più senza essere rivali. Non posso che ringraziare l’amore e l’attenzione che hanno riservato ai piloti della scuola e ai genitori che sono rimasti stupiti anche loro”, ha concluso Efren Vazquez.