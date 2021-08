MotoGP Stiria: programma e orari tv prove libere, qualifiche e gara

Dopo la pausa estiva, si torna a correre in MotoGP. E si riparte dalla Stiria. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul weekend

Dopo una pausa estiva che è sembrata lunghissima, tornano a rombare i motori della MotoGP. E si riparte dall’Austria con il GP di Stiria. Un appuntamento che anche quest’anno raddoppia, come successo già lo scorso anno e come capitato anche con la F1.

Torna il pubblico in Stiria

Con il ritorno in pista della MotoGP, si rivede finalmente anche il pubblico. Come accaduto con la F1, in Stiria i cancelli del Red Bull Ring (che può ospitare fino a 40 mila persone) saranno aperti agli appassionati delle due ruote. Da settimane infatti la Dorna (promoter della MotoGP) ha confermato che le gare austriache accoglieranno il pubblico “nella loro piena capacità”.

Cosa servirà per assistere dal vivo alla MotoGP? Essere vaccinati, testati, o guariti dal Covid-19. Il ritorno del pubblico riguarda entrambi i Gran Premi in programma, sia il GP di Stiria (8 agosto) sia il GP d’Austria (15 agosto). Il tutto in un periodo in cui invece alcune trasferte in estremo oriente sono state già cancellate (come Giappone, Australia e Thailandia).

Dove eravamo rimasti

Si riprende con un Fabio Quartararo che dopo i successi ottenuti in Olanda ad Assen è sempre più leader del campionato, ma arriva in Stiria non con i favori del pronostico. Le Ducati e le KTM infatti sono attese a fare la voce grossa e chissà che tra Pecco Bagnaia e Miguel Oliveira non si ripeta il bellissimo duello vinto da Pecco in Moto2 nel 2018.

Vedremo anche cosa farà Johann Zarco, vero inseguitore finora. E poi c’è attesa anche per Marc Marquez, che cercherà di fare il possibile per recuperare al 100% la sua condizione fisica. Sarà un altro Gran Premio chiave per il futuro di Valentino Rossi, che in Austria ha ottenuto il primo podio in carriera nel Motomondiale nel 1996 nella classe 125 quando fu terzo nella gara vinta da Ivan Goi.

Il programma del GP di Stiria

Il GP di Stiria sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP e su DAZN, mentre TV8 garantirà la trasmissione in differita di qualifiche e gare.

Venerdì 6 agosto

Prove libere 1

09:00-09:40 Moto3

09:55-10:40 MotoGP

10:55-11:35 Moto2

Prove libere 2

13:15-13:55 Moto3

14:10-14:55 MotoGP

15:10-15:50 Moto2

Sabato 7 agosto

Prove libere 3

09:00-09:40 Moto3

09:55-10:40 MotoGP

10:55-11:35 Moto2

Qualifiche

12:35-13:15 Moto3

13:30-14:00 FP4 MotoGP

14:10-14:50 MotoGP

15:10-15:50 Moto2

Domenica 8 agosto

Warm-Up

08:40-09:00 Moto3

09:10-09:30 Moto2

09:40-10:00 MotoGP

Gare

11:00 Moto3

12:20 Moto2

14:00 MotoGP

