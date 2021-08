Decisione clamorosa della FIA: Vettel squalificato dal GP d’Ungheria

Dopo aver concluso il GP di Budapest in piazza d’onore alle spalle di Ocon, Vettel ha subito una clamorosa squalifica nella serata di domenica.

La notizia è arrivata così. Come un fulmine a ciel sereno. Sebastian Vettel è stato privato del secondo posto conquistato all’Hungaroring dopo una gara solida condotta tutta all’inseguimento di Ocon.

Precisamente alle ore 22:09 italiane sulla pagina Twitter della F1 è comparso questo cinguettio che non lascia margine di dubbio. Quanto accaduto negli istanti appena successivi alla bandiera a scacchi, non è passato inosservato.

BREAKING: Sebastian Vettel has been disqualified from the #HungarianGP, losing his second place

Stewards were unable to take the required amount of fuel for sampling following the race pic.twitter.com/Cbts8m9R0f

— Formula 1 (@F1) August 1, 2021