Enea Bastianini fa una toccante promessa a Fausto Gresini

Enea Bastianini miglior rookie nella prima parte di stagione MotoGP 2021. Dal prossimo anno correrà per il team Gresini Racing.

Enea Bastianini ha chiuso la prima parte di campionato come miglior rookie nella sfida a tre con Luca Marini e Jorge Martin. Con la sua Ducati GP19 del team Avintia sta mostrando di avere carattere e stoffa per poter compiere un ulteriore step nel secondo tempo del Mondiale e il prossimo anno farà parte del team Gresini Racing, dove lo attende una nuova avventura in sella alla Desmosedici GP21. Per lui il manager Carlo Pernat ha assicurato una moto con le specifiche più aggiornate possibili, quindi la Ducati che vedremo nell’ultimo round a Valencia.

Nel nuovo team ritroverà una vecchia conoscenza come Fabio Di Giannantonio, insieme dovranno onorare al meglio la squadra e la memoria di Fausto Gresini. “Ho iniziato la stagione 2021 così, ottimizzando la mia attrezzatura e, in alcuni casi, ho espresso il mio potenziale, in altri ho lottato un po’. Ma è normale in una fase di apprendimento”. Nelle prime nove gare si è dovuto adattare alla nuova classe dopo aver vinto il titolo Moto2 nel 2020. “La MotoGP è molto diversa dalla Moto2. Tutto cambia, potenza del motore, elettronica, gomme, freni. Il weekend è sempre lungo e intenso, si passano ore ad analizzare ogni dato più volte”.

Cambia anche lo sforzo fisico e dunque la preparazione. “Dal punto di vista fisico è più dura ma dal punto di vista mentale lo è ancora di più – ha spiegato Enea Bastianini a Motorsport-Total.com -. Devi rimanere concentrato in ogni fase, prestando attenzione a tutti i dettagli. Poi in gara corri duro dall’inizio alla fine. Il mio obiettivo è crescere ancora di più, di turno in turno”. E il pensiero corre già al 2022 quando entrerà a far parte del nuovo team Gresini con cui ha iniziato l’avventura mondiale. “Correrò difendendo nome e colori della squadra Gresini, e non vedo l’ora di farlo… I figli, la famiglia e i ragazzi di Fausto stanno facendo un ottimo lavoro. Nel 2022 correrò di nuovo per il team Gresini, è fantastico solo a pensarci. Ma tutto è vero. Farò del mio meglio per onorarlo”.