MotoGP, Danilo Petrucci: arriva la sentenza sul suo futuro

Sono giorni intensi per le trattative di mercato. KTM a breve annuncerà il destino di Danilo Petrucci per la prossima stagione.

La notizia non è ancora ufficiale, ma Danilo Petrucci sembra destinato a scendere dalla KTM a fine stagione. Poco contano le due vittorie in carriera e il 5° posto di Le Mans, ma i risultati delle prime nove gare del 2021 non hanno rispecchiato le aspettative. Dopo l’annuncio di Remy Gardner in Tech3 di alcune settimane fa, presto potrebbe arrivare quello di Raul Fernandez, ex campione Moto3 e secondo classificato in questa stagione Moto2.

Inizialmente l’intento di Raul era di proseguire nella classe di mezzo anche nel 2022, ma poi l’offerta di mercato arrivata da Petronas SRT ha spinto la casa austriaca ad accelerare i tempi per non farsi sfuggire il giovane talento spagnolo. Secondo il sito specializzato Speedweek.com l’ascesa di Fernandez in MotoGP è certa e probabilmente verrà annunciata in occasione del GP d’Austria in programma tra una settimana. Così dal 2022 KTM Tech3 erediterà in tandem la line-up piloti di Aki Ajo.

Petrucci al bivio

A questo punto resta da vedere quale futuro attende Danilo Petrucci che potrebbe rivestire il ruolo di collaudatore per KTM al posto dell’ormai 39enne Mika Kallio. Per il ternano ci sarebbe anche la possibilità di disputare qualche wild card nel 2022, anche se il suo manager Alberto Vergani sta tastando anche altri terreni come quello del Mondiale Superbike. Purtroppo Petrux non ha avuto modo di prendere confidenza con la RC16 nel corso dell’inverno, testando soltanto a Losail e ritrovandosi una moto poco propensa alla sua statura (184 cm) e al peso (78 kg). Sono giorni frenetici di mercato e il ternano sta vagliando diverse offerte utili per la sua carriera. Ma quello che sembra certo è che difficilmente dal prossimo anno lo rivedremo sulla griglia di partenza della Top Class.