F1 Ungheria, Prove Libere 2: tempi e classifica finale

E’ terminata la prima giornata di attività in Ungheria. Mercedes e Red Bull hanno un altro passo.

Dopo una prima sessione che ha visto Red Bull e Mercedes piuttosto in forma, è partito il secondo turno di prove sul tracciato dell’Hungaroring.

Al semaforo verde subito dentro l’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen che nell’FP1 aveva dovuto cedere il volante al collaudatore Robert Kubica. In pista anche la Ferrari con Charles Leclerc.

Nel box del Biscione si è lavorato molto durante la pausa per sistemare alcune problematiche patite da Antonio Giovinazzi. Stessa sorte sta toccando al garage Alpha Tauri dopo l’incidente occorso a Yuki Tsunoda nelle battute conclusive della mattina.

We’re on track for FP2! Kimi is first out, after lending his seat to Robert Kubica earlier#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/YD5NOUyV9y — Formula 1 (@F1) July 30, 2021

Nelle prime tornate tutti i piloti stanno usando le medie tranne Sainz e Norris che sono su hard.

Bottas ferma il cronometro sull’1’18″376 seguito da Verstappen.

Bottas is in top spot at the moment with a 1:18.376 Verstappen slots into second, 0.174s behind ⏱#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/tCiMd3fVYT — Formula 1 (@F1) July 30, 2021

1’18″140 per Hamilton.

Bloccaggio per Leclerc alla curva 1. Il monegasco del Cavallino sta girando con le medie.

Charles Locklerc goes into the first corner a little too hot 🔥#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/F90ViUfmut — Formula 1 (@F1) July 30, 2021

1’17″012 per Bottas su medie

Lavoro sull’aerodinamica per la McLaren che con Ricciardo sta sfoggiando la pittura fluo nella parte del fondo.

FP2 TOP 10 (10 MINS TO GO) Bottas

Hamilton

Verstappen

Ocon (📸)

Perez

Gasly

Alonso

Vettel

Norris

Stroll#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/qPs7Ru2ET1 — Formula 1 (@F1) July 30, 2021

Verstappen si lamenta per l’instabilità del posteriore della sua RB16B.

In Red Bull si lavora sull’ala anteriore.

A 3′ dalla fine Tsunoda riesce finalmente a prendere la pista.

Bandiera a scacchi! Dominio Mercedes con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Terzo a poco meno di tre decimi Max Verstappen su Red Bull. Quarto un ottimo Esteban ocon su Alpine, quindi Sergio Perez. Nei dieci entrambe le Aston Martin. La prima Ferrari è quella di Leclerc 11esima, seguita da quella di Sainz. Il gap con le W12 è nell’ordine del secondo e tre. Ancora lontano Ricciardo con la McLaren. Male le due Alfa, anche se Iceman pare più vicino.