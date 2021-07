F1 Ungheria, Prove Libere 1: tempi e classifica finale

Si è concluso il primo turno di prove libere dell’Ungheria. Sarà ancora battaglia serrata tra Mercedes e Red Bull?

Il weekend magiaro della F1 si è aperto con la notizia del nulla di fatto per quanto riguarda l’appello della Red Bull contro i “miseri” 10 secondi di penalità inflitti ad Hamilton in occasione dell’incidente al primo giro di Silverstone che ha tolto di scena Verstappen.

Semaforo verde! Lewis Hamilton subito in azione.

Who do you think will finish the fastest? 🤔 #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/TfgJSb3hZ9

FP1 is under way!

1’19″336 per Verstappen su gomme dure.

Errore innocuo per la Ferrari di Charles Leclerc.

That’s what practice is for, after all! No harm is done #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/WXF3wFg7I0

The Ferraris are pushing hard and finding their limits here

A circa 45′ dalla fine un altro testacoda, questa volta per l’Alpine di Fernando Alonso alla curva 4.

It was a high-speed spin, so he’s boxed for some repairs #HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/tTyN11YOCt

Fernando Alonso goes for a 🔄 at Turn 4

1’17″616 con le soft per Bottas.

Testacoda e retrotreno stampato contro le barriere per l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda a 15′ dalla conclusione.

Yuki Tsunoda is off at Turn 4, and he crashes backwards into the wall

The session has been red flagged so that his car can be recovered and the barriers can be repaired#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/u5KvDd7DWi

