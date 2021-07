Alonso compie 40 anni, Vettel gli fa una sorpresa divertente (VIDEO)

Alonso ha festeggiato i suoi 40 anni in Ungheria, dove correrà il prossimo GP di Formula 1. Vettel in conferenza ha provato a stupirlo.

Fernando Alonso ha compiuto 40 anni e nella conferenza stampa del giovedì all’Hungaroring ha avuto Sebastian Vettel al suo fianco. Proprio colui che gli ha “soffiato” i titoli di Formula 1 nel 2010 e nel 2012 quando si sfidavano con Ferrari e Red Bull.

Il pilota tedesco per celebrare il compleanno del rivale ha portato in sala stampa un party popper, ma al momento di sparare i coriandoli qualcosa è andato storto e sono finiti per terra invece che addosso allo spagnolo, inizialmente stupito e poi divertito dalla sorpresa.

Sicuramente è stato carino vedere un siparietto così leggero e divertente tra due piloti che sono stati grandi avversari in pista in passato. Non si erano particolarmente simpatici ai tempi, cosa normale quando si lotta per lo stesso obiettivo, ma con il tempo i rapporti sono maggiormente distesi.

Vettel nel corso della conferenza stampa ha anche speso parole di grande elogio per Alonso: «La prima gara in cui è tornato abbiamo avuto qualche ruota a ruota e ho sorriso, perché non vedevo l’ora di averne altri e penso che alcuni ne abbiamo avuti. Mi piace sempre gareggiare con Fernando. Penso non ci siano dubbi sul suo talento, la sua abilità in pista è una delle delle più grandi viste nello sport. È riuscito a fare qualcosa che sembrava impossibile, ovvero battere il mio idolo Michael Schumacher. È stato un grande risultato. Per me è un piacere correre con lui e sfidarlo».

Entrambi sono maturati da quando si sfidavano per il titolo mondiale di Formula 1 e la rivalità ha lasciato spazio al rispetto.