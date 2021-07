L’Italia verso una nuova era gloriosa in F1? Ecco l’ultima idea

L’Italia si candida a tornare ai fasti di una volta e ad ospitare più di un GP di F1. Nelle scorse ore è arrivata la comunicazione.

Monza, Mugello e Imola. Tre circuiti mitici che potrebbero far parte del complesso e lunghissimo calendario del Circus del futuro. Mentre il Tempio della Velocità vacilla sempre per le sue carenze endemiche e i suoi problemi, gli altri due impianti si stanno dando un gran da fare per poter essere inseriti nella lista.

Nella fattispecie l’Enzo e Dino Ferrari sembra essere il più papabile per assicurarsi uno slot. Questo perché il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, avendo potuto constatare tra il 2020 e il 2021 la pubblicità portata dalla classe regina, starebbe spingendo per rendere il progetto realtà.

“Sto aspettando che mi chiamino per firmare l’accordo per i prossimi anni”, ha dichiarato al Resto del Carlino il governatore. Se sarà un aspetta o spera, o davvero potrà diventare qualcosa di concreto lo scopriremo a breve. Dicerto la volontà c’è ed è importante, soprattutto se si pensa al recente raffreddamento dell’interesse nei confronti del motorsport per quanto concerne il nostro Paese.

“Non tutti sono attenti come il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio“, ha quindi elogiato il rappresentate del Movimento 5 Stelle, a quanto pare motore di questo progetto. “Io stesso avevo pregiudizi, ma lui è pronto a proseguire l’investimento di milioni di euro. Vuole che la F1 stia al Santerno per parecchio tempo, in quanto è dedicato anche al made in Italy”.

L’automobilismo, dunque, sfruttato come metodo di promozione del Paese. Dopotutto non è una novità. La stessa Virginia Raggi, sindaca di Roma e collega di partito del nostro rappresentante politico all’estero, ha utilizzato questo escamotage spingendo per l’arrivo della Formula E nella Capitale e per la sua permanenza a lungo termine.

Chiara Rainis