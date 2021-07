Espargarò scherza con i rivali: “L’erba del vicino non è più verde”

Aleix Espargarò sta vivendo il suo momento migliore da quando è in sella all’Aprilia. Il prossimo obiettivo è mettere i piedi sul podio.

Aleix Espargarò sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera con Aprilia. 8° posto a quota 61 punti. E pensare che nel 2019, la sua miglior annata con la RS-GP, ha raccolto 63 punti in tutto il campionato. Merito della sua tenacia, per non aver mollato mai nonostante quattro stagioni precedenti molto difficili, oltre che dell’impegno profuso dalla casa di Noale nell’evoluzione del prototipo. Proprio in questi giorni si gira ad Aragon con il tester Andrea Dovizioso che sta dando il suo prezioso contributo per lo sviluppo della moto.

Quello che ancora manca ancora ad Aleix e al costruttore veneto è un piazzamento nei primi cinque, ma il vero obiettivo resta il primo podio stagionale. “Sono nella forma più brillante della mia vita. Al momento sono felice e motivato. Essere tra i migliori in gara è fantastico”, ha detto ai microfoni di DAZN. La svolta è avvenuta anche con l’arrivo di nuove figure professionali ai vertici del team. “Quest’anno, con il cambio al vertice di Aprilia, sono arrivati ​​molti ingegneri e abbiamo una moto davvero competitiva e vicina ai costruttori giapponesi. Vale la pena perseverare e lavorare sodo quando si è in ritardo”.

In passato il pilota di Granollers è stato oggetto di critiche per la mancanza di risultati, ha vissuto momenti di tensione anche all’interno del box. Ma quest’anno la svolta tecnica e personale ha cambiato l’atmosfera in maniera radicale. “Mi dispiace per alcune cose. Avrei dovuto essere più attento a volte. Ma non sono cattivo. Invece, mi aiuta quando soffro una battuta d’arresto. Questo mi dà una nuova prospettiva”. L’amore per i suoi figli lo spinge a prendere la vita con relativa calma, ma non quando si tratta di scendere in pista. “Se faccio qualcosa – ha concluso Aleix Espargarò -, voglio farla bene”.